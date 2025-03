Introduzione

I Nuggets, sconfitti domenica a Oklahoma City, si prendono una pronta rivincita e, trascinati dal solito Nikola Jokic, piazzano il colpo in trasferta sul campo dei Thunder. Non basta invece una tripla doppia di Luka Doncic a regalare la vittoria ai Lakers, sconfitti in volata a Brooklyn. Golden State batte Portland e infila così il suo 5° successo di fila, mentre Boston soffre contro Utah ma trova in Sam Hauser il protagonista a sorpresa che risolve la partita. Colpi in trasferta anche per i Knicks, che travolgono Sacramento e per Dallas, che passa a San Antonio nonostante le tantissime assenze per infortunio. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

