Sono stati i due colpi sensazionali dell’ultima sessione di mercato e Luka Doncic e Jimmy Butler sono in grado davvero di cambiare la traiettoria della stagione per Lakers e Warriors. Il loro inserimento all’interno dei meccanismi di squadra, però, sarà fondamentale per poter far fare quel salto di qualità necessario a puntare davvero in alto. Per ora sia l’ex Mavs che l’ex Heat hanno fatto piuttosto bene, ma in vista dei playoff dovranno dimostrarsi in grado di alzare ulteriormente l’asticella