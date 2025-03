Quindi, in sostanza, è quasi impossibile che tra i giocatori in attività ci sia qualcuno che possa batterlo: in futuro magari quando le squadre tenteranno 50 o 60 triple di media a partita (a meno che non intervengano modifiche regolamentari che in questo esercizio non sono state prese in considerazione) arriverà qualcuno in grado di avvicinarlo, ma con ogni probabilità non è ancora nato il giocatore in grado di attentare al record di Curry