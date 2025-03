Gli Warriors non vanno sotto nel punteggio neanche per un secondo contro i malcapitati Kings, che a metà del secondo quarto sono già sotto di 20 lunghezze e riescono a malapena a rientrare a -4 prima di soccombere definitivamente. I 23 punti di DeMar DeRozan non bastano in una serata in cui Golden State manda 8 giocatori in doppia cifra guidati dai 23 di uno scintillante Draymond Green, mentre Jimmy Butler realizza più assist (7) che punti (6) per la sua 13^ vittoria su 14 da quando è sbarcato nella Baia. Golden State si gode 18 punti in meno di 20 minuti del rientrante Jonathan Kuminga, in campo dopo oltre due mesi di assenza

