La peggior notizia di serata per Golden State è di gran lunga l’infortunio di Steph Curry. Sul finire del terzo quarto, il due volte MVP è ricaduto male sulla schiena dopo un contatto a centro area, rimanendo dolorante a terra per diversi secondi. Dopo un breve passaggio in panchina, Curry ha preso la via degli spogliatoi tenendosi la parte bassa della schiena e non è più tornato in campo, per quello che la squadra ha definito come una “contusione pelvica”

