I Pacers devono soffrire fino all’ultimo, ma riescono a resistere alla rimonta di Brooklyn e vincono la seconda partita in fila contro i Nets, la quarta in generale in questo buon momento di calendario. Il protagonista è Pascal Siakam, che segna 8 dei suoi 26 punti negli ultimi 3 minuti e mezzo di partita, aiutato da un Myles Turner da 22 punti e 5 triple a bersaglio, nonostante lo spavento per aver visto la sorella lasciare l’arena in barella durante il riscaldamento per un malore, fortunatamente senza conseguenze. I 26 punti (massimo stagionale) di Trendon Watford non basta ai Nets per evitare la 13^ sconfitta nelle ultime 15, pur rimontando da -21 per mettere la testa avanti prima della sfuriata finale di Siakam

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA