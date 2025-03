Terza vittoria in fila e quinta nelle ultime sette per gli Spurs, che travolgono i Raptors a domicilio in una gara mai in discussione sin dal primo quarto, concluso sul 36-16 in favore degli ospiti complici le 10 palle perse di Toronto (a fronte di 6 canestri segnati). Devin Vassell ne mette 25 e Julian Champagnie ne aggiunge 20 in una gara in cui i neroargento toccano anche il +38, mettendo in imbarazzo quello che rimane dei canadesi — a cui non servono i 22 punti di Scottie Barnes per evitare un’umiliazione davanti al proprio pubblico nonché la quarta sconfitta in fila

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA