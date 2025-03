"Il suo nome è Luka Magic per un motivo, è un giocatore trascendente. Non posso mettermi nei suoi panni perché non sono mai stato scambiato, ma posso capire la sensazione di impegnarsi con una franchigia per sette anni, sentirsi a casa e poi bam, vieni scambiato all’improvviso. Non mi interessa dove giocherà e con chi sarai, ma è uno shock totale. Quando gli ho detto di non adattarsi a noi è perché, per poter raggiungere il nostro pieno potenziale, lui deve essere ‘the guy’. Noi altri troveremo il modo, lui deve solo fare in modo di essere se stesso, perché è quello di cui abbiamo bisogno"