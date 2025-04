Introduzione

I Lakers soffrono fino alla fine, ma riescono a battere Houston in volata e ottengono una vittoria molto importante per gli equilibri di classifica nella Western Conference. Non si ferma la corsa dei Thunder, che in casa travolgono anche Chicago. Vittorie sofferte e in volata per Indiana su Sacramento e per Brooklyn, che a sorpresa sbanca Dallas. Prova di forza da parte dei Celtics, che dominano a Memphis, mentre Miami approfitta della trasferta facile a Washington e ottiene una vittoria importante per il piazzamento al play-in a Est. Vittoria importante anche per i Clippers, che piazzano il colpo a Orlando. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA