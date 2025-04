Per il resto non ci sono grandi spazi di movimento per il front office dei Bulls, che dovranno attendere il 2026, quando scadranno contratti per un valore complessivo di circa 80 milioni di dollari, per provare a muoversi con decisione sul mercato dei free agent. A meno che a Chicago non decidano una volta per tutte di iniziare quella fase di ricostruzione radicale della squadra più volte rimandata, usando i contratti in scadenza al termine della prossima stagione come merce di scambio per ottenere asset futuri. Le prossime settimane e i prossimi mesi diranno quale direzione intendono intraprendere i Bulls per evitare di ripetere per l’ennesima volta un’annata identica alla precedente, in una sorta di ‘giorno della marmotta’ in versione NBA