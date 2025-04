Non c’è proprio storia allo United Center, dove i padroni di casa, in teoria favoriti per via del record leggermente migliore accumulato in regular season, sbagliano tutto ciò che è possibile sbagliare e vengono travolti fin dai primi possessi. I Bulls tirano con il 39.8% dal campo e il 27% da tre, perdono 17 palloni e di fatto non riescono mai nemmeno a pareggiare l’intensità messa in campo da Miami, ben rappresentata dalla consueta doppia doppia di Bam Adebayo (15 punti e 12 rimbalzi) e in quella sfiorata da Andrew Wiggins (20 punti e 9 rimbalzi). Doppia doppia sfiorata anche da Davion Mitchell, che approfitta dello spazio concessogli nella seconda metà di gara, con il risultato ormai al sicuro per gli Heat, e chiude con 15 punti e 9 assist

