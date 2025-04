Come da tradizione, Donovan Mitchell parte fortissimo nella serie chiudendo a quota 30 punti e dimostrando che la caviglia è completamente ristabilita- Si tratta della settima serie consecutiva in cui il numero 45 segna almeno 30 punti in gara-1, pareggiando una delle due strisce in carriera realizzate da Michael Jordan. Per lui anche 5 rimbalzi, 4 assist e 4 recuperi (record in carriera pareggiato) con un pressoché perfetto 9/10 da due punti, pur con un tiro da tre che non ha funzionato particolarmente (2/9). In una serata in cui i lunghi non hanno prodotto tantissimo, ci sono anche i 27 punti di Darius Garland per una versione dei Cavs decisamente a trazione posteriore

GUARDA I 30 PUNTI DI DONOVAN MITCHELL