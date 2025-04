In cima alla lista delle destinazioni gradite a Durant, la cui volontà finirà per pesare parecchio perché chi se lo porterà in squadra vorrà comprensibilmente avere la certezza che il giocatore intenda prolungare la durata del suo contratto oltre il 2026, ci sarebbe Houston. I Rockets, molto giovani ma già molto competitivi, sembrerebbero l’ambiente ideale per concedere a KD un’altra chance di arrivare al titolo senza per forza doversi prendere sulle spalle il peso dell’intera squadra. Miami e New York, con Dallas appena dietro, sarebbero gli altri approdi più probabili secondo i rumors di mercato, ma non è detto che alla fine non spunti e infine la spunti una pretendente a sorpresa