Dopo la vittoria in gara-2 su Milwaukee la stella dei Pacers ha risposto così a chi gli chiedeva di cosa pensasse del sondaggio: "Non ho un commento particolare da fare... mi interessa solo il nostro spogliatoio, e vincere le partite. So di avere fiducia in me stesso e che i miei compagni hanno fiducia in me, non mi preoccupo di quello che pensano gli altri. Sto bene, non me ne potrebbe importare di meno"