Introduzione

In gara-3 a Memphis i Thunder vanno sotto anche di 29 punti nel primo tempo, ma l’infortunio di Ja Morant, caduto male dopo un tentativo di penetrazione a fine del 2° quarto e non più in grado di rientrare in campo, cambia tutto e Oklahoma City rimonta, vince e va 3-0 nella serie. A Detroit i Knicks prima sembrano avere in mano gara-3, poi si fanno quasi rimontare nei secondi finali e quindi hanno bisogno del solito Jalen Brunson, che segna 12 dei suoi 30 punti totali, per piazzare il colpo in trasferta che li riporta in vantaggio 2-1 nella serie. I Clippers travolgono Denver in gara-3, ai Nuggets non basta l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic per evitare di andare sotto 1-2 nella serie. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA