Boston non ha Holiday (bicipite femorale) ma ritrova Jayson Tatum, assente in gara-2 per il problema al posto, ma neppure l’innesto della propria superstar basta ai Celtics per aver la meglio della solita, rocciosa difesa dei Magic, che forzano gli ospiti a 21 palle perse (una in più del loro massimo stagionale) ricavandone la bellezza di 26 punti. E l’attività difensiva di Orlando si riflette anche nelle percentuali dall’arco dei campioni in carica, che segnano soltanto 9 triple, due in più del loro minimo stagionale, per la terza sconfitta in tre gare stagionali disputate sul campo dei Magic.

