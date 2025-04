Introduzione

È una schiacciata sulla sirena finale di Aaron Gordon a regalare la vittoria in trasferta ai Nuggets, che in vantaggio di 22 punti rischiano di farsi rimontare dai Clippers ma riescono a riportare la serie in parità. Ci vogliono un ottimo 4° quarto e un Curry da 36 punti per trascinare gli Warriors, scesi in campo senza l’infortunato Jimmy Butler, alla vittoria sui Rockets. Oklahoma City soffre a Memphis, ma approfitta dell’assenza di Ja Morant e con i 38 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander vince anche gara-4 e chiude con un cappotto la serie con Memphis. Niente da fare per gli Heat, che in gara-3 vengono travolti da Cleveland e dai sei uomini in doppia cifra dei Cavs. La netta vittoria sul campo di Miami vale ai ragazzi di coach Kenny Atkinson il colpo del 3-0 nella serie. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA