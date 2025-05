"SEMBRAVA UN DRAGO DI GAME OF THRONES"

E poi ci sono stati i rimbalzi: 24 alla fine, dei 54 catturati di squadra (+17 il saldo dei Timberwolves sui Lakers per palloni recuperati sotto i tabelloni). Non ne aveva mai catturati così tanti in una gara di playoff in tutta la sua carriera, e solo una volta - contro Detroit il 30 marzo - era riuscito a far meglio nel corso di tutto quest'ultimo campionato, arpionandone 25. Dei 24 palloni catturati contro i Lakers in gara-5, ben 9 sono stati dei rimbalzi offensivi, un numero più alto di quello dei palloni catturati in attacco dai Lakers come squadra (8). E i rimbalzi d'attacco di Gobert hanno contribuito anche ai 20 punti da secondo opportunità di Minnesota, contro i soli 10 dei Lakers