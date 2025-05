Gli stessi Nuggets LeBron e i Lakers se li ritrovano di fronte nuovamente ai playoff anche nel 2023, stavolta però al primo turno, perché in stagione regolare un record di 47-35 non è servito neppure per assicurarsi l'accesso diretto ai playoff. Serve la vittoria al play-in contro New Orleans per meritarsi la postseason, che però termina in fretta visto il brusco 1-4 incassato dai campioni in carica guidati da Nikola Jokic. Quasi 28 punti, 9 assist e 7 rimbalzi di media di LeBron James non servono a evitare l'eliminazione