In una serata in cui Doncic non è magico, solamente Rui Hachimura (23 punti con 5/8 da tre) gioca sopra il proprio livello, mentre neanche la mossa di coach JJ Redick di schierare Dorian Finney-Smith nel quintetto titolare al posto di Jaxson Hayes non paga, crollando a rimbalzo (65-48 in favore di Minnesota). LeBron James chiude la sua 22^ stagione in NBA con una eliminazione al primo turno, arrivando col fiato corto nel finale di gara e chiudendo con 22 punti, 7 rimbalzi e 6 assist ma con 9/21 dal campo, 1/5 da tre e 3/6 ai liberi in 40 minuti di gioco, senza neanche trovare il sostegno di un Austin Reaves in difficoltà come successo in tutta la serie (12 punti con 5/14 al tiro e 6 palle perse)