In un'occasione Popovich afferrò il microfono davanti a 18.000 tifosi a San Antonio. Kawhi Leonard, MVP delle finali del 2014 con gli Spurs, era tornato per una partita con i Clippers nel novembre 2023. Molti tifosi erano ancora feriti o arrabbiati per il fatto che avesse lasciato la squadra, prima per Toronto (dove vinse di nuovo), poi per Los Angeles. Così lo fischiarono mentre tirava tiri liberi a metà del primo tempo. Popovich si diresse verso il tavolo degli ufficiali di campo e afferrò il microfono dell'impianto audio. "Scusate un attimo - tuonò - smettetela di fischiare e lasciate giocare questi ragazzi. Non ha classe, non è ciò che siamo. Basta con i fischi". In seguito a Popovich fu chiesto di commentare il suo gesto. "Non si punzecchia l'orso". Due giorni dopo tornò sull'episodio. "È stato indicativo del mondo in cui viviamo oggi, era una cosa odiosa, irrispettosa e meschina. Mi dispiaceva per lui, e mi vergognavo per la nostra città, per la nostra organizzazione"