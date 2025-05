Introduzione

Dopo aver perso gara-1, i Cavs si presentano senza Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter, ma giocano un grande primo tempo in gara-2. Sotto anche di 20, però, Indiana non esce dalla partita e costruisce la sua rimonta che culmina con la magia finale di Tyrese Haliburton, che in 12 secondi segna i 4 punti che danno ancora la vittoria ai Pacers e mandano Cleveland sotto 0-2 a grande sorpresa. Ai padroni di casa non basta nemmeno la grande prova da 48 punti di Donovan Mitchell. Gli Warriors, dopo due soli giorni di riposo a seguito della vittoria in gara-7 a Houston, passano anche sul campo di Minnesota con una grande prestazione difensiva, tenendo i T’Wolves a 31 punti totali nel primo tempo, ma perdono Steph Curry, che esce nel secondo tempo per uno stiramento e non è più in grado di rientrare. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA