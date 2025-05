La reazione dei Thunder, beffati da Aaron Gordon nel finale di gara-1, si traduce in un primo tempo di gara-2assolutamente dominato e in cui i padroni di casa segnano 87 punti, travolgendo Denver e stabilendo il record di franchigia per punti segnati in una partita di playoff. Tutto lo starting five di Oklahoma City va in doppia cifra, e Chet Holmgren, dopo le difficoltà accusata nel primo episodio della serie, chiude con la doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. Con OKC in vantaggio di 31 punti già all’intervallo lungo, il secondo tempo si trasforma in un maxi garbage time con le due squadre che danno ampio spazio alla panchina e fanno riposare le stelle in vista di gara-3

