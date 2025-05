Coach Tom Thibodeau tiene invece comunque in campo i suoi a lungo sperando nell’arrivo di una scintilla in grado di propiziare l’ennesima rimonta dei suoi, ma quella scintilla non arriva mai complici le brutte percentuali di Jalen Brunson (27 punti ma con 9/21 al tiro) e Karl-Anthony Towns (21+15, ma con 5/18). I vari OG Anunoby, Josh Hart e Mikal Bridges non segnano neanche una tripla (0/7 combinato) e non riescono a compensare in altro modo, finendo sotto in una serata in cui Boston non aveva alcuna intenzione di lasciare nulla di intentato. Gara-4 nella notte tra lunedì e martedì all’1.30 promette però di essere tutt’altra storia