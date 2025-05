I numeri dicono che New York in questi playoff ha generato i tiri di qualità più bassa di tutte le squadre coinvolte, anche contando quelle già eliminate. Anche in regular season i Knicks erano stati 22° su 30 per la qualità dei tiri generati, recuperando però grazie al talento individuale e chiudendo con il 5° miglior attacco della lega per efficienza. Anche contro i Celtics i ragazzi di coach Tom Thibodeau hanno faticato parecchio a costruire buoni tiri, in particolare in gara-3, quando Boston ha spostato Jayson Tatum in marcatura su Karl-Anthony Towns, complicando così il pick and roll tra l’ex Minnesota e Jalen Brunson. Per piazzare il colpo del 3-1 i Knicks dovranno alzare prima di tutto la qualità dei loro tiri