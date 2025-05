Quella che poteva essere la partita giusta per rimettere in pari i conti della serie, per Cleveland di trasforma in un vero e proprio incubo. I Cavs vengono surclassati fin dai primi possessi, perché Indiana sembra andare al doppio della velocità rispetto agli avversari e confezionano un primo tempo da record in cui tirano con il 60% dal campo e il 66.7% da tre, concedendo viceversa agli ospiti il 25% dal campo e il 26.3% da tre. E all’intervallo lungo il punteggio dice 80-39 per i Pacers, rendendo così la seconda parte di gara-4 un lungo garbage time in attesa della sirena finale che sancisce il colpo del 3-1 per i ragazzi di coach Rick Carlisle

