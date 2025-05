Il tabellino finale di Shai Gilgeous-Alexander è di quelli delle grandi occasioni: 31 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi e 2 stoppate tirando 12/23 dal campo e 6/6 ai liberi in 39 minuti, mettendo la firma sulle giocate più importanti nel finale tra cui la tripla del +6 a 48 secondi dalla fine che ha spezzato in due la resistenza dei Nuggets. Tra i Thunder ci sono però altri cinque compagni in doppia cifra, guidati dai 18 con 9 rimbalzi di Jalen Williams (cruciale la sua tripla spezza-parità a 1:18 dalla fine), 15 per Isaiah Hartenstein, 14 di Chet Holmgren, 13 di Alex Caruso e 12 di Luguentz Dort, fondamentale con le sue triple per riaprire il match in un momento in cui OKC non faceva mai canestro

