Introduzione

Reduce dalla pessima notizia del grave infortunio patito da Jayson Tatum in gara-4, Boston trova una grande prestazione di squadra e, guidata dai 34 punti di un Derrick White protagonista assoluto per una notte, gioca un eccellente secondo tempo e evita per il momento l’eliminazione. I Knicks non affondando il colpo, trovano una serata no della loro stella Jalen Brunson (22 punti e solo 7/17 dal campo) e ora proveranno a chiudere la serie in gara-6 a New York. Nulla da fare invece per Golden State, a cui non riesce il miracolo cestistico di resistere senza Steph Curry. Gli Warriors crollano sotto i colpi di Anthony Edwards (22 punti e 12 assist) e Julius Randle (29 punti) e Minnesotachiude i conti sul 4-1 e torna per la seconda volta consecutiva in finale a Ovest. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA