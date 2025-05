Introduzione

I Celtics, sempre senza Jayson Tatum e con un Kristaps Porzingis in condizioni assai rivedibili, non riescono a replicare la grande prova di squadra offerta in gara-5 e al Madison Square Garden riescono a resistere solo per il 1° quarto. New York, invece, alza il livello d’intensità in difesa, manda tutto il suo quintetto base in doppia cifra e, trascinata dal solito Jalen Brunson (23 punti) e dalla tripla doppia di Josh Hart (10 punti, 11 rimbalzi e 11 assist), annienta Boston, elimina i campioni in carica e dopo un quarto di secolo torna in finale di Conference. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA