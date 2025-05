Se l’affare Gafford si prospetta complicato, le alternative non sono molto più semplici. Arrivare a Walker Kessler, Jakob Poltl o Nic Claxton, tutti e tre con caratteristiche quasi perfette per le esigenze dei Lakers, richiederebbe uno sforzo in termini di contropartite che Pelinka non pare disposto a fare. Gli altri nomi come Isaiah Stewart, Nikola Vucevic e Goda Bitadze non convincono in pieno e per diversi motivi potrebbero rappresentare la classica mossa della disperazione qualora l’estate non riesca a portare buone nuove per il reparto lunghi gialloviola