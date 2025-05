Introduzione

Trascinati dai 39 punti di un sensazionale Pascal Siakam, gli Indiana Pacers vincono anche gara-2 a New York, portandosi sul 2-0 nella serie. L’All-Star di Indiana sceglie il momento migliore per realizzare il suo massimo in carriera ai playoff, accompagnato dai 16 punti di Myles Turner e la tripla doppia sfiorata da Tyrese Haliburton, trascinando i suoi alla sesta vittoria consecutiva in trasferta. Ai Knicks non bastano i 36 punti con 11 assist di Jalen Brunson per evitare uno 0-2 in casa da cui mai nessuno è riuscito a rimontare in finale di conference nella storia della NBA. Gara-3 è prevista nella notte tra domenica 25 e sabato 26 maggio a Indianapolis, come sempre in diretta su Sky Sport