Per la seconda partita consecutiva – ed è un record NBA – le riserve di una squadra impengata in una serie di finale di conference sono riuscite a segnare 60 o più punti. Dopo averlo fatto in gara-3, infatti, la second unit di coach Finch ha replicato l’impresa anche in gara-4, ma in circostanze del tutto diverse. Se nella terza partita della serie (una comodissima vittoria, +42) c’era stato spazio per tutti in un lungo “garbage time”, nella quarta solo 4 giocatori si sono alzati dalla panchina per ottenere però lo stesso totale di punti.