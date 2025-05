Nel primo tempo New York riesce a reggere l’urto offensivo dei Pacers, rimontando da -10 in apertura di secondo quarto per mettere tre volte (brevemente) la testa avanti grazie a un ottimo 52.4% di squadra al tiro. I cinque giocatori in doppia cifra guidati dai 31 punti di Jalen Brunson, però, non riescono a pareggiare i cinque dei Pacers, pur con Karl-Anthony Towns in doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi e i 22 di OG Anunoby a guidare i 17 di Mikal Bridges e i 12 con 11 rimbalzi di Josh Hart. Questa volta ai Knicks non è riuscita l’ennesima rimonta folle nel secondo tempo, senza mai trovare una chiave per fermare Haliburton e portandosi così per la prima volta in questi playoff ad affrontare una "elimination game"

