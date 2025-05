Ovviamente i Thunder hanno anche utilizzato lo strumento del tanking, specialmente nella stagione 2020-21 (solo 22 vittorie su 72 partite, peggior dato dell’era OKC) e nel 2021-22 (appena 24 su 82). Quei due risultati scadenti si sono trasformati in Josh Giddey (scelto alla numero 6 e ceduto lo scorso anno in cambio di Alex Caruso) e in Chet Holmgren (selezionato alla 2 del Draft del 2022, aspettandolo per un anno intero per via di un infortunio al piede). Anche nel 2022-23, quando hanno comunque vinto 40 partite in regular season, hanno utilizzato la scelta numero 12 in loro possesso per cederla a Dallas in cambio della numero 10 e del contratto indesiderato di Davis Bertans. Quella scelta numero 10 è diventata Cason Wallace, ora membro chiave in uscita dalla panchina