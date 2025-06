Introduzione

Come era successo già in gara-1, i Thunder dominano a lungo anche gara-2, ma questa volta non lasciano rientrare i Pacers nel finale e chiudono con una larga vittoria che riporta la serie in parità sull’1-1. A guidare Oklahoma City è ancora una volta uno scintillante Shai Gilgeous-Alexander da 34 punti e 8 assist, ma i padroni di casa mandano ben cinque giocatori oltre i 15 punti e trovano grandi risposte anche dalla loro panchina. Per Indiana serata opaca di Tyrese Haliburton, mentre i compagni non riescono a compensare la prestazione poco più che sufficiente del loro leader. Ora le Finals si trasferiscono a Indianapolis per gara-3, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì