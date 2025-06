La sua cessione, come detto, ha un senso prima di tutto dal punto di vista economico, perché i Celtics si liberanno di un contratto pesante sia in termini di durata (scadenza 2027, con ulteriore player option per la stagione 2027-28) che di esborso totale (circa 103 milioni di dollari complessivi). Simons, per contro, arriva a Boston con un contratto da 27.6 milioni di dollari in scadenza a giugno del 2026 e teoricamente estendibile a cifre più contenute. Il risparmio quanto a ‘luxury tax’ per la prossima stagione è di circa 40 milioni di dollari per i Celtics. Dal punto di vista tecnico, invece, Boston ringiovanisce il roster con un giocatore di 9 anni più giovane di Holiday, mentre Portland trova forse il veterano giusto per far fare un salto di qualità al gruppo che nella seconda metà della scorsa stagione aveva messo in mostra ottimi margini di miglioramento.