Ai tempi in NBA non c’era un limite ai giri come oggi, perciò le squadre NBA potevano andare avanti a selezionare giocatori anche all’infinito. All’undicesimo giro di quel Draft che vide in testa quattro Hall of Famer come Bob Lanier, Rudy Tomjanovich, Pete Maravich e Dave Cowens, venne chiamato Dino Meneghin alla 182 da parte degli Atlanta Hawks. Negli anni ha raccontato spesso che nemmeno ne era a conoscenza: "Nessuno me lo ha detto e nessuno mi ha chiamato, l’ho scoperto solo mesi dopo dai giornali" ha detto ospite al BSMT di Gianluca Gazzoli. "Se fossi andato però non sarei stato più eleggibile per la Nazionale, lo stesso motivo per cui Oscart Schmidt non è mai andato in NBA"