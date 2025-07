Non si può non partire da qui. Antetokounmpo è l'uomo che ha portato in città il secondo titolo della storia ed è "l'unicorno" che rende tutto possibile. Sotto contratto ancora per tre anni (54.1 il prossimo, 58.4 nel 2026-27 e poi titolare di una player option da 62.7 per la stagione 2027-28), i Bucks vogliono fare di tutto per trattenerlo nel Wisconsin per tutta la sua carriera. L'unico modo per riuscirci? Costruirgli attorno una squadra che possa puntare a vincere il titolo. E il compito ricade sulle spalle di...