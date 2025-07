Introduzione

È secondo nella storia della NBA per assist distribuiti e per palloni recuperati, ma i vantaggi di avere uno come Chris Paul nella propria squadra - anche a 40 anni - non si esauriscono in quella che di solito viene etichettata come "esperienza". Ancora l'anno scorso, agli Spurs, non ha saltato una singola partita, e la sua leadership è stata considerata importante per il processo di crescita di Wembanyama. Chi ne approfitterà l'anno prossimo?