In cambio di Bane, da Orlando, è arrivato un due volte campione NBA come Kentavious Caldwell-Pope: "Avere in squadra un veterano del suo calibro per noi sarà fantastico", afferma Morant. "Tutti sanno quello che è capace di fare in difesa. E soprattutto per i nostri giovani, per chi aspira a diventare quel tipo di giocatore, avere un veterano come KCP da cui imparare è la soluzione perfetta".