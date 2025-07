Anche i vice-campioni della Eastern Conference sono stati indicati come una possibile destinazione per Simmons, anche se in questo caso il fit sembra più complicato. Coach Mike Brown ha già una guardia di riserva come Duece McBride e dal mercato è arrivato anche Jordan Clarkson per prendere le redini della second unit, rendendo la firma di Simmons piuttosto superflua (a meno che non venga reinventato come lungo, dall’alto dei suoi 208 centimetri)