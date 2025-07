Checché ne dica Nico Harrison e la sua "visione a lungo termine", il processo che ha portato i Mavs a cedere Doncic rimane uno dei peggiori nella storia della NBA, e sicuramente il peggiore degli ultimi cinque anni. Mentre gli altri errori di questa classifica sono dovuti più che altro a squadre che hanno speso troppo per prendere certi giocatori, i Mavs hanno invece ricevuto troppo poco (al netto del rispetto che si deve a un Hall of Famer come Anthony Davis) dalla cessione volontaria di Doncic ai Lakers. Il fato ha poi voluto che Cooper Flagg finisse nelle loro mani ed è possibile che con il nuovo numero 32 le cose non vadano bene in Texas nei prossimi cinque anni perché il suo talento è speciale, ma non cancella che quello di Harrison rimane un errore ingiustificabile