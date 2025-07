Una volta perfezionato lo scambio per Desmond Bane, Orlando non si è più potuta nascondere e per solidificare ulteriormente il suo status di contender a Est ha provveduto a migliorare ulteriormente il suo reparto guardie con uno dei playmaker più efficaci di tutta la NBA. Tra i giocatori che la scorsa stagione hanno mandato a referto più di 2.000 possessi, infatti, Tyus Jones è risultato secondo solo a Tyrese Haliburton per rapporto tra assist e palle perse. La sua capacità di gestire bene l’attacco potrebbe fare la differenza per i Magic, ora come non mai accompagnati da grandi aspettative in vista della prossima stagione