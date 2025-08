Un perenne candidato al premio di Difensore dell’Anno… ma a quale prezzo? È pagato come una superstar tra le prime della classe, ma non è un buon rimbalzista, commette troppi falli in momenti cruciali, spesso è alle prese con infortuni e, per essere un giocatore che dà il suo meglio come tiratore, non apre neanche il campo in maniera così eccelsa (37.5% da tre un anno fa, ma 32% l’anno prima). E ai playoff i suoi numeri sono drasticamente calati. Non è che l’idea di JJJ è meglio del JJJ reale?