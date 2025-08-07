Chiunque abbia seguito anche distrattamente la NBA negli ultimi decenni si è accorto di come gli stipendi dei giocatori abbiano raggiunto cifre impensabili anche solo a inizio millennio. Attenzione, non è una bolla, ma è il frutto di una crescita costante dei ricavi generati dalla NBA (BRI, Basketball Related Income) che vengono spartiti circa al 50/50 tra franchigie e giocatori. Più grande la torta, maggiore la cifra destinata ai salari. L'escalation, però, impressiona, anche solo guardando ai giocatori (e agli anni) che hanno infranto le barriere storiche: il primo contratto da 100/200/300 milioni di dollari. Ecco chi sono stati