Introduzione
L'escalation dei contratti NBA procede a un ritmo vertiginoso: nel 1996 è stato firmato il primo contratto da 100 milioni di dollari. Si è dovuto aspettare il 2017 per arrivare a 200 ma solo il 2024 per vedere un contratto da oltre 300 milioni. E ora si guarda già avanti e nel giro di due-tre anni ci sarà già il primo accordo sopra i 400 milioni di dollari.
Quello che devi sapere
LA CRESCITA DEI CONTRATTI
Chiunque abbia seguito anche distrattamente la NBA negli ultimi decenni si è accorto di come gli stipendi dei giocatori abbiano raggiunto cifre impensabili anche solo a inizio millennio. Attenzione, non è una bolla, ma è il frutto di una crescita costante dei ricavi generati dalla NBA (BRI, Basketball Related Income) che vengono spartiti circa al 50/50 tra franchigie e giocatori. Più grande la torta, maggiore la cifra destinata ai salari. L'escalation, però, impressiona, anche solo guardando ai giocatori (e agli anni) che hanno infranto le barriere storiche: il primo contratto da 100/200/300 milioni di dollari. Ecco chi sono stati
JUWAN HOWARD (WASHINGTON BULLETS)
Uno dei Fab Five di Michigan University, scelto con la scelta n°5 al Draft 1994, dagli allora Washington Bullets. Dopo i primi due anni nella lega (già un All-Star alla sua seconda stagione), la squadra della capitale sceglie già di estendere il suo contratto per blindare una stella della sua grandezza
105 MILIONI DI DOLLARI PER 7 ANNI (1996)
Reduce da un'annata da oltre 22 punti e 8 rimbalzi di media (ma anche 4.4 assist), sfiorando il 49% dal campo, Juwan Howard si guadagna il primo contratto da 100 milioni di dollari nella storia della NBA: è l'estate del 1996 e un muro storico viene sfondato per la prima volta.
STEPH CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS)
Oggi sappiamo che si tratta del più forte tiratore di sempre e di uno dei più grandi interpreti del gioco, che ha completamente cambiato la pallacanestro stessa. Ma Steph Curry è diventato un All-Star solo alla sua quinta stagione NBA mentre prima la taglia e gli infortuni (alle caviglie) lasciavano dubbi sul suo status da superstar.
201 MILIONI DI DOLLARI PER 5 ANNI (2017)
Reduce dalla vittoria del suo secondo titolo NBA, quello del 2017 (dopo il primo nel 2015) e con due premi di MVP consecutivi in bacheca (2015 e 2016), Curry rinegozia il suo contratto e strappa il primo contratto da 200 milioni di dollari della storia della lega. Ci sono voluti però più di 20 anni per fare il salto da 100 (Howard) a 200 (Curry).
JAYSON TATUM (BOSTON CELTICS)
Tatum (trascorsi nobili a Duke, scelta n°3 al Draft 2017) si afferma subito come il volto nuovo dei Celtics, il loro leader predestinato. Gioca 5 finali di conference nei suoi primi 7 anni e il settimo finalmente è la volta buona: Boston va fino in fondo, Tatum si mette l'anello al dito nel 2024 e passa alla cassa.
313 MILIONI DI DOLLARI PER 5 ANNI (2024)
Da fresco campione NBA, Tatum firma quello che si rivelerà essere il primo contratto da 300(+) milioni di dollari nella storia della NBA. Ma va sottolineato come il salto nella nuova centinaia non sia arrivato a 21 anni di distanza (come tra Howard e Curry) ma a soli 7 anni dalla firma a 201 milioni di dollari della superstar degli Warriors.
JAYLEN BROWN BEFFATO
Una piccola curiosità: in realtà era stato il compagno di Tatum ai Celtics, Jaylen Brown, il primo a mettere la propria firma su un contratto da 300 milioni di dollari (305 per 5 anni, siglato l'estate precedente, nel 2023). Ma gli aggiustamenti del cap salariale praticati ex-post da NBA ha "declassato" il contratto di Brown a "soli" 285 milioni di dollari (quel "soli" va letto tra mille virgolette...)
GIANNIS ANTETOKOUNMPO (2027)?
Ma chi sarà ora il primo giocatore capace di infrangere il muro dei 400 milioni di dollari? Potrebbe essere il greco dei Bucks, titolare di una player option già nell'estate del 2027. Esercitandola, potrebbe firmare (sempre con Milwaukee) un'estensione per 5 anni a più di 400 milioni di dollari. Ma fra due estati Antetokounmpo avrà già 33 anni: se la sentiranno i Bucks di garantirgli così tanti soldi per così tante stagioni?
NIKOLA JOKIC (2027)?
Lo stesso identico discorso vale per il 3 volte MVP NBA dei Denver Nuggets, con l'unica differenza che nell'estate del 2027 (quando potrebbe firmare l'estensione anche lui rinunciando alla propria player option) il serbo avrà 32 anni, uno in meno di Antetokounmpo. Ma con la cura del corpo non proprio LeBroniana di Jokic, Denver potrebbe avere gli stessi dubbi di Milwaukee.
LUKA DONCIC (2028)?
Non sarà ancora entrato neppure nei 30 invece Luka Doncic nell'estate del 2028, quando - alla luce della recente estensione triennale firmata con i Lakers, con la presenza della player option nell'ultimo anno - lo sloveno si è garantito la possibilità di uscire dal contratto e firmarne uno per 5 anni e 417 milioni di dollari. Potrebbe quindi essere il n°77 gialloviola il primo uomo da 400 (e più) milioni di dollari nella storia della lega, inserendo il suo nome dopo quelli di Howard, Curry e Tatum.