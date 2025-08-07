Introduzione
La point guard degli Hornets è spesso accusata di essere una "macchina da highlights" un po' fine a se stessa. Si può dire lo stesso delle sue strane conclusioni da oltre l'arco, tutt'altro che ortodosse: LaMelo infatti ama concludere spesso su una gamba sola anche da oltre i 7.25. La cosa impressionante, però, è che segna il 40% dei tiri presi in questo modo, su un volume di tiri che nessuno neppure avvicina. Ecco la top 5 NBA di questo stranissimo, nuovo fondamentale
Quello che devi sapere
5) LEBRON JAMES (LAKERS)
TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:
- TENTATE: 5
- REALIZZATE: 3
- PERCENTUALE: 60%
4) TYRESE HALIBURTON (PACERS)
TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:
- TENTATE: 6
- REALIZZATE: 1
- PERCENTUALE: 17%
pubblicità
3) VICTOR WEMBANYAMA (SPURS)
TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:
- TENTATE: 6
- REALIZZATE: 2
- PERCENTUALE: 33%
GUARDA LA TRIPLA SU UNA GAMBA SOLA CONTRO I BUCKS
2) TRAE YOUNG (HAWKS)
TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:
- TENTATE: 7
- REALIZZATE: 3
- PERCENTUALE: 43%
pubblicità
1) LAMELO BALL (HORNETS)
TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:
- TENTATE: 53
- REALIZZATE: 21
- PERCENTUALE: 40%
pubblicità