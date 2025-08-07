Esplora tutte le offerte Sky
NBA, la tripla su una gamba sola: nessuno come LaMelo Ball. VIDEO

La point guard degli Hornets è spesso accusata di essere una "macchina da highlights" un po' fine a se stessa. Si può dire lo stesso delle sue strane conclusioni da oltre l'arco, tutt'altro che ortodosse: LaMelo infatti ama concludere spesso su una gamba sola anche da oltre i 7.25. La cosa impressionante, però, è che segna il 40% dei tiri presi in questo modo, su un volume di tiri che nessuno neppure avvicina. Ecco la top 5 NBA di questo stranissimo, nuovo fondamentale

5) LEBRON JAMES (LAKERS)

TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:

  • TENTATE: 5
  • REALIZZATE: 3
  • PERCENTUALE: 60%

 

4) TYRESE HALIBURTON (PACERS)

TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:

  • TENTATE: 6
  • REALIZZATE: 1
  • PERCENTUALE: 17%

 

3) VICTOR WEMBANYAMA (SPURS)

TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:

  • TENTATE: 6
  • REALIZZATE: 2
  • PERCENTUALE: 33%

 

GUARDA LA TRIPLA SU UNA GAMBA SOLA CONTRO I BUCKS

2) TRAE YOUNG (HAWKS)

TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:

  • TENTATE: 7
  • REALIZZATE: 3
  • PERCENTUALE: 43%

1) LAMELO BALL (HORNETS)

TRIPLE SU UNA GAMBA SOLA:

  • TENTATE: 53
  • REALIZZATE: 21
  • PERCENTUALE: 40%

