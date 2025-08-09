Introduzione

Ha giocato e gioca, marcandoli anche in prima persona, contro stelle del calibro di LeBron James e Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant e Luka Doncic. Ma alla domanda su chi è stato l'avversario più difficile da affrontare, Jaylen Brown dice: "In tutta onestà... Marco Belinelli". Poi dà la sua spiegazione e disegna anche il quintetto preferito dei suoi sogni.