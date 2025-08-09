Recentemente le due squadre si sono incontrate ai playoff 2023 (al primo turno, l'inizio della cavalcata vincente di Jokic, Murray e compagni) e poi ancora nel 2024, quando Denver ha ancora avuto la meglio ma Minnesota si è arresa soltanto alla settima e ultima gara di una serie bellissima. Altrettanto bello ritrovare di fronte Nuggets e T'Wolves come ultimo regalo da scartare la notte (in Italia sarà già l'alba) di Natale.