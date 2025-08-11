Per quasi dieci anni Marcus Smart è stato sotto molti punti di vista il cuore pulsante dei Celtics, eppure con lui in cabina di regia la squadra è riuscita solo a sfiorare la vera gloria arrivando sempre a un passo dal successo. Il destino ha voluto che una volta lasciata Boston, i compagni abbiano finalmente vinto il titolo, e nel frattempo, tra problemi fisici ricorrenti e qualche passaggio a vuoto, la sua carriera è un po’ uscita dai binari e ora il Difensore dell’Anno 2022 proverà a rimettersi in carreggiata con i Lakers