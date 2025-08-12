Introduzione
Impegnato in un lungo tour mondiale per promuovere il suo brand che l’ha portato anche in Cina, sollecitato dai suoi tifosi James Harden ha provato a selezionare il quintetto dei migliori compagni di squadra avuti nella sua ormai lunga carriera in NBA. E, come era inevitabile, la selezione ha generato molti esclusi eccellenti e un nome arrivato forse a sorpresa
ANNO 17 IN ARRIVO PER HARDEN
Sbarcato in NBA nell’estate del 2009, James Harden, punto fermo dei Clippers, si appresta a vivere la sua 17^ stagione da professionista e ormai è considerato a tutti gli effetti un veterano di lunga esperienza dopo aver vestito anche le maglie di Oklahoma City, Houston, Brooklyn e Philadelphia
GLI ESCLUSI ECCELLENTI
In una carriera lunga e di alto livello come quella di Harden i compagni sono stati tantissimi e tra di loro ci sono stelle di prima e primissima grandezza che giocoforza sono finite fuori dal quintetto ideale scelto dall’MVP della stagione 2017-18
SERGE IBAKA
Era il quarto, in ordine d’importanza, dei ‘Big Four’ con cui i giovanissimi Thunder pensavano di poter dominare la NBA negli anni ’10. La storia è andata però in maniera molto diversa e Serge Ibaka non rientra tra le scelte di Harden
CHRIS PAUL
Compagno di reparto in una chiacchieratissima coppia a Houston, dove il cammino verso il titolo si è arrestato solo di fronte agli imbattibili Warriors con un Kevin Durant in più nel motore e ora nuovamente compagno ai Clippers, CP3 non è entrato nel quintetto ideale di Harden
KAWHI LEONARD
L’ultima stella in ordine di tempo con cui Harden si è trovato a condividere il parquet. La loro convivenza ai Clippers non è stata fin qui molto fortunata dal punto di vista dei risultati e Kawhi Leonard non ha trovato posto tra i compagni preferiti di ‘The Beard’
TYRESE MAXEY
A Philadelphia hanno rappresentato una coppia di guardie tra le più pericolose di tutta la NBA, ma la loro convivenza è durata poco ed è finita anche piuttosto male, logico quindi che Tyrese Maxey non rientri nel quintetto ideale di Harden
DWIGHT HOWARD
Prima dell’arrivo di Chris Paul e della sterzata verso lo small ball allora imperante, i Rockets che puntavano al titolo erano stati costruiti sull’asse tra Harden e Dwight Howard, ma il dominio del pitturato operato dall’ex Orlando non basta per farlo entrare nel quintetto ideale dell’ex compagno
LE SCELTE DI HARDEN
Nel suo quintetto ideale, Harden ha trovato spazio prima di tutto per sé stesso e ha poi provato a individuare i quattro compagni del passato con cui idealmente vorrebbe scendere in campo
KYRIE IRVING
A Brooklyn dovevano scrivere la storia, ma nell’anno vissuto insieme è successo letteralmente di tutto e la gloria è rimasta solo immaginata. Per Harden, però, Kyrie Irving rimane il compagno di reparto ideale
RUSSELL WESTBROOK
L’altro compagno ideale di reparto per Harden è Russell Westbrook, con cui ha condiviso gli inizi di carriera ai Thunder per poi ritrovarsi senza grande fortuna prima ai Rockets e poi ai Clippers
KEVIN DURANT
A Oklahoma City, seppur giovanissimi, erano una coppia già letale in attacco, e dopo essersi separati hanno provato a ripetere l’esperimento in maglia Nets quando erano ormai entrambi stelle di primissima grandezza. Al fianco di Kevin Durant il titolo non è mai arrivato, ma i due, giocando insieme, ci sono andati davvero vicini
JOEL EMBIID
Anche a Philadelphia il titolo è rimasto un miraggio e l’avventura di Harden ai Sixers ha vissuto un epilogo alquanto amaro, ma nel suo quintetto ideale il ruolo di centro spetta comunque a Joel Embiid, autentico totem che con al fianco l’ex Thunder e Nets ha vissuto i suoi momenti migliori vincendo anche il premio di MVP