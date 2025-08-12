Introduzione

Impegnato in un lungo tour mondiale per promuovere il suo brand che l’ha portato anche in Cina, sollecitato dai suoi tifosi James Harden ha provato a selezionare il quintetto dei migliori compagni di squadra avuti nella sua ormai lunga carriera in NBA. E, come era inevitabile, la selezione ha generato molti esclusi eccellenti e un nome arrivato forse a sorpresa